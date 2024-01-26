Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна
Место рожденияСталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина
Дата рождения19.12.1946
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
1947
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.03.1970
Дочь: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Чурюмов Георгий Григорьевич
Рождение ребёнка
05.07.1976
Дочь: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Чурюмов Георгий Григорьевич