Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна

Место рождения

Сталинградская обл., Эльтонский р-н, к/з им. Сталина

Дата рождения

19.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1946

Отец: Фалеев Филипп Матвеевич

Мать: (Гришина) Фалеева (Прохорова) Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурюмов Георгий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
1947
Песковка, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.03.1970

Дочь: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Чурюмов Георгий Григорьевич

Рождение ребёнка
05.07.1976

Дочь: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Чурюмов Георгий Григорьевич

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