Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1970

Отец: Чурюмов Георгий Григорьевич

Мать: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безручко Юрий

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.04.1995

Сын: Безручко Станислав Юрьевич

Отец ребёнка: Безручко Юрий

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.2005

Сын: Безручко Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Безручко Юрий

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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