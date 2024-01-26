Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безручко Юрий
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
08.04.1995
Сын: Безручко Станислав Юрьевич
Отец ребёнка: Безручко Юрий
Рождение ребёнка
17.05.2005
Сын: Безручко Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Безручко Юрий