Безручко Юрий
Место рожденияг.Назарово Красноярский край Россия
Дата рождения10.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1975 по 1985
Среднее
Военная служба
С 1986 по 1987
12416
Образование
С 1987 по 1991
Высшее
Образование
1991
Военная служба
С 1991 по 1993
26164
Военная служба
С 1993 по 1996
в/ч 68545
Рождение ребёнка
08.04.1995
Сын: Безручко Станислав Юрьевич
Мать ребёнка: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна
Военная служба
С 1996 по 2011
29452
Рождение ребёнка
17.05.2005
Сын: Безручко Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна
Военная служба
С 2010 по 2012
29452
Работа или профессия
С 2013
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Инспектор охраны