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Безручко Юрий

Место рождения

г.Назарово Красноярский край Россия

Дата рождения

10.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1975 по 1985
Среднее
Военная служба
С 1986 по 1987
12416
Образование
С 1987 по 1991
Высшее
Образование
1991
Военная служба
С 1991 по 1993
26164
Военная служба
С 1993 по 1996
в/ч 68545
Рождение ребёнка
08.04.1995

Сын: Безручко Станислав Юрьевич

Мать ребёнка: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Военная служба
С 1996 по 2011
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
29452
Рождение ребёнка
17.05.2005

Сын: Безручко Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Военная служба
С 2010 по 2012
29452
Работа или профессия
С 2013
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Инспектор охраны

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