Чурюмов Георгий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурюмов Георгий Григорьевич

Чурюмов Георгий Григорьевич

Место рождения

с. Староселье Михайловский р-н Волгоградская обл.

Дата рождения

25.10.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1949

Отец: Чурюмов Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
01.03.1970

Дочь: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна

Рождение ребёнка
05.07.1976

Дочь: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.