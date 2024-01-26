Чурюмов Георгий Григорьевич
Место рожденияс. Староселье Михайловский р-н Волгоградская обл.
Дата рождения25.10.1949
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1949
Отец: Чурюмов Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1970
Дочь: Безручко (Чурюмова) Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна
Рождение ребёнка
05.07.1976
Дочь: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна