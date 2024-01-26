Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1976

Отец: Чурюмов Георгий Григорьевич

Мать: Чурюмова (Прохорова) Александра Филипповна

Развод
Неизвестно

Муж: Серенко Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серенко Вячеслав

Рождение ребёнка
1997

Сын: Серенко Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Серенко Вячеслав

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Серенко Вячеслав

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