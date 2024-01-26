Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1976
Развод
Неизвестно
Муж: Серенко Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Серенко Вячеслав
Рождение ребёнка
1997
Сын: Серенко Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Серенко Вячеслав
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Серенко Вячеслав