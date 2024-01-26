Серенко Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеренко Вячеслав

Серенко Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

1997 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Серенко Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серенко (Чурюмова) Елена Георгиевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.