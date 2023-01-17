Джугашвили Василий
Место рождения
Дата рождения21.03.1921
Дата смерти19.03.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921
Отец: Джугашвили (сталин) Иосиф
Мать: Jughashvili Nadezhda
Бракосочетание
1940
Жена: Галина Алесандровна
Супруг(-а): Василий Иосифович Джугашвили (Сталин)
Рождение ребёнка
14.10.1941
Сын: Бурдонский Александр
Мать ребёнка: Галина Алесандровна
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Сталина Надежда
Мать ребёнка: Галина Алесандровна
Бракосочетание
1944
Жена: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
30.09.1949
Сын: Сталин Василий
Мать ребёнка: Екатерина Семеновна
Развод
Неизвестно
Жена: Екатерина Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-лейтенант авиации. Командующий ВВС Московского ВО
Смерть
19.03.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ул. Николая Ершова 25
Похороны
Неизвестно
Троекуровское кладбище