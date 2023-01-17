Джугашвили Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джугашвили Василий

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.03.1921

Дата смерти

19.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1921

Отец: Джугашвили (сталин) Иосиф

Мать: Jughashvili Nadezhda

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1940

Жена: Галина Алесандровна

Супруг(-а): Василий Иосифович Джугашвили (Сталин)
Рождение ребёнка
14.10.1941

Сын: Бурдонский Александр

Мать ребёнка: Галина Алесандровна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Сталина Надежда

Мать ребёнка: Галина Алесандровна

Бракосочетание
1944

Жена: Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
30.09.1949

Сын: Сталин Василий

Мать ребёнка: Екатерина Семеновна

Развод
Неизвестно

Жена: Екатерина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-лейтенант авиации. Командующий ВВС Московского ВО
Смерть
19.03.1962
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ул. Николая Ершова 25
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
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