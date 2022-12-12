Jughashvili (Alliluyeva) Nadezhda
Место рожденияTbilisi
Дата рождения22.09.1901
Дата смерти09.11.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Tbilisi
Бракосочетание
1919
Gori, Georgia, U.S.S.R.
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Джугашвили Василий
Отец ребёнка: Джугашвили (сталин) Иосиф
Смерть
09.11.1932
Cause of death: Firearm
Похороны
1932