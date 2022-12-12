Jughashvili (Alliluyeva) Nadezhda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jughashvili (Alliluyeva) Nadezhda

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Место рождения

Tbilisi

Дата рождения

22.09.1901

Дата смерти

09.11.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Tbilisi
Бракосочетание
1919

Муж: Джугашвили (сталин) Иосиф

Gori, Georgia, U.S.S.R.
Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Джугашвили Василий

Отец ребёнка: Джугашвили (сталин) Иосиф

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.11.1932
Москва, город федерального значения Москва
Cause of death: Firearm
Похороны
1932
Москва, город федерального значения Москва
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