Джугашвили (Сталин) Иосиф
Место рожденияГори, Грузия
Дата рождения18.12.1878
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Гори, Грузия
Бракосочетание
1919
Жена: Jughashvili Nadezhda
Gori, Georgia, U.S.S.R.
Рождение ребёнка
21.03.1921
Сын: Джугашвили Василий
Мать ребёнка: Jughashvili Nadezhda
Смерть
05.03.1953
Похороны
31.10.1961