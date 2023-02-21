Джугашвили (Сталин) Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джугашвили (Сталин) Иосиф

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Место рождения

Гори, Грузия

Дата рождения

18.12.1878

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Гори, Грузия
Бракосочетание
1919

Жена: Jughashvili Nadezhda

Gori, Georgia, U.S.S.R.
Рождение ребёнка
21.03.1921

Сын: Джугашвили Василий

Мать ребёнка: Jughashvili Nadezhda

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1953
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
31.10.1961
Москва, город федерального значения Москва
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