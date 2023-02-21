(Бурдонская) Галина Алесандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бурдонская) Галина Алесандровна

(Бурдонская) Галина Алесандровна

Место рождения

Russia

Дата рождения

19.07.1921

Дата смерти

24.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Бракосочетание
1940

Муж: Джугашвили Василий

Супруг(-а): Василий Иосифович Джугашвили (Сталин)
Рождение ребёнка
14.10.1941

Сын: Бурдонский Александр

Отец ребёнка: Джугашвили Василий

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Сталина Надежда

Отец ребёнка: Джугашвили Василий

Смерть
24.07.1990
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close