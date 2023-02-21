(Бурдонская) Галина Алесандровна
Место рожденияRussia
Дата рождения19.07.1921
Дата смерти24.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1940
Муж: Джугашвили Василий
Супруг(-а): Василий Иосифович Джугашвили (Сталин)
Рождение ребёнка
14.10.1941
Сын: Бурдонский Александр
Отец ребёнка: Джугашвили Василий
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Сталина Надежда
Отец ребёнка: Джугашвили Василий
Смерть
24.07.1990
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище