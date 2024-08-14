Ковешников Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешников Егор

Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Ковешникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Марьяна Егоровна

Мать ребёнка: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Савелий Егорович

Мать ребёнка: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ковешников Егор Егорович

Мать ребёнка: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ковешников Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Ковешникова ?

Смерть
Неизвестно

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