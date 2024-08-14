Ковешников Егор
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников Дмитрий Егорович
Мать ребёнка: Ковешникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Марьяна Егоровна
Мать ребёнка: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников Савелий Егорович
Мать ребёнка: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ковешников Фёдор Егорович
Мать ребёнка: Ковешникова ?
Смерть
Неизвестно