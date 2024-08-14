Ковешников Фёдор Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1957
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Ковешников Егор
Мать: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина (Ковешникова) Зинаида Фёдоровна
Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самбурова (Ковешникова) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
04.09.1915
Сын: Ковешников Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
05.07.1918
Сын: Ковешников Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
14.06.1926
Сын: Ковешников Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна
Смерть
Около 1957