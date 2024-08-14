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Ковешников Фёдор Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Ковешников Егор

Мать: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина (Ковешникова) Зинаида Фёдоровна

Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самбурова (Ковешникова) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
04.09.1915

Сын: Ковешников Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
05.07.1918

Сын: Ковешников Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
14.06.1926

Сын: Ковешников Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Ковешникова Марфа Яковлевна

Смерть
Около 1957

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