Ковешникова ?
Место рожденияБолгария
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Марьяна Егоровна
Отец ребёнка: Ковешников Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников Дмитрий Егорович
Отец ребёнка: Ковешников Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковешников Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников Савелий Егорович
Отец ребёнка: Ковешников Егор
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Ковешников Егор
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Ковешников Фёдор Егорович
Отец ребёнка: Ковешников Егор
Смерть
Неизвестно