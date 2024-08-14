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Ковешникова ?

Место рождения

Болгария

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Марьяна Егоровна

Отец ребёнка: Ковешников Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Ковешников Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковешников Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Савелий Егорович

Отец ребёнка: Ковешников Егор

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ковешников Егор Егорович

Отец ребёнка: Ковешников Егор

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Ковешников Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Ковешников Егор

Смерть
Неизвестно

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