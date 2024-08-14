Ковешников Дмитрий Егорович
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковешников Егор
Мать: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1914
Сын: Ковешников Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно