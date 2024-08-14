Ковешников Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешников Дмитрий Егорович

Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковешников Егор

Мать: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Ковешников Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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