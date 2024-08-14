Ковешников Тимофей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешников Тимофей Дмитриевич

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Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Ковешников Дмитрий Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников ?

Мать ребёнка: Ковешникова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Надежда

Мать ребёнка: Ковешникова ?

Смерть
Неизвестно

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