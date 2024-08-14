Ковешников Тимофей Дмитриевич
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рождения19.01.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Отец: Ковешников Дмитрий Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников ?
Мать ребёнка: Ковешникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковешникова) Надежда
Мать ребёнка: Ковешникова ?
Смерть
Неизвестно