Ковешникова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковешников Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Надежда

Отец ребёнка: Ковешников Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников ?

Отец ребёнка: Ковешников Тимофей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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