Ковешников Егор Егорович
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Ковешников Егор
Мать: Ковешникова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева (Ковешникова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
23.03.1918
Сын: Ковешников Василий Егорович
Мать ребёнка: Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Ковешников Николай Егорович
Мать ребёнка: Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна
Смерть
Неизвестно