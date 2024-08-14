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Ковешников Егор Егорович

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Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ковешников Егор

Мать: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева (Ковешникова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Ковешников Василий Егорович

Мать ребёнка: Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Ковешников Николай Егорович

Мать ребёнка: Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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