Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна

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Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева (Ковешникова) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ковешников Егор Егорович

Рождение ребёнка
23.03.1918

Сын: Ковешников Василий Егорович

Отец ребёнка: Ковешников Егор Егорович

Рождение ребёнка
12.07.1923

Сын: Ковешников Николай Егорович

Отец ребёнка: Ковешников Егор Егорович

Смерть
Неизвестно

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