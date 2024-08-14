Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева (Ковешникова) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ковешников Егор Егорович
Рождение ребёнка
23.03.1918
Сын: Ковешников Василий Егорович
Отец ребёнка: Ковешников Егор Егорович
Рождение ребёнка
12.07.1923
Сын: Ковешников Николай Егорович
Отец ребёнка: Ковешников Егор Егорович
Смерть
Неизвестно