Ковешников Николай Егорович 12.07.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковешников Николай Егорович

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Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

12.07.1923

Дата смерти

02.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923

Отец: Ковешников Егор Егорович

Мать: Ковешникова (Гольцова) Мавра Сергеевна

Кирсановка, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ковешникова (Кашкина) Анна Ивановна

Кирсановка, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1953

Дочь: Шипилова (Ковешникова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ковешникова (Кашкина) Анна Ивановна

Кирсановка, Воронежская область
Смерть
02.04.1995
Кирсановка, Воронежская область

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