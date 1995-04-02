Ковешников Николай Егорович
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рождения12.07.1923
Дата смерти02.04.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1923
Кирсановка, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ковешникова (Кашкина) Анна Ивановна
Кирсановка, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.02.1953
Дочь: Шипилова (Ковешникова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ковешникова (Кашкина) Анна Ивановна
Кирсановка, Воронежская область
Смерть
02.04.1995
Кирсановка, Воронежская область