Ковешникова (Кашкина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова (Кашкина) Анна Ивановна

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Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Ковешников Николай Егорович

Рождение ребёнка
14.02.1953

Дочь: Шипилова (Ковешникова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Ковешников Николай Егорович

Смерть
01.09.2019

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