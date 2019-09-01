Ковешникова (Кашкина) Анна Ивановна
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.09.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковешников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Ковешников Николай Егорович
Рождение ребёнка
14.02.1953
Дочь: Шипилова (Ковешникова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Ковешников Николай Егорович
Смерть
01.09.2019