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Ковешников Савелий Егорович

Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковешников Егор

Мать: Ковешникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Агрипина Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Полина Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковешников Василий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковешникова) Зинаида Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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