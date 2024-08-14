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Ковешников Пётр Фёдорович

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Место рождения

Кирсановка, Воронежская область

Дата рождения

05.07.1918

Дата смерти

05.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1918

Отец: Ковешников Фёдор Егорович

Мать: Ковешникова Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
30.10.1947

Дочь: (Ковешникова) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна

Рождение ребёнка
25.05.1951

Дочь: (Ковешникова) Светлана Петровна

Мать ребёнка: Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна

Смерть
05.06.1992

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