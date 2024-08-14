Ковешников Пётр Фёдорович
Место рожденияКирсановка, Воронежская область
Дата рождения05.07.1918
Дата смерти05.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1918
Рождение ребёнка
30.10.1947
Дочь: (Ковешникова) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна
Рождение ребёнка
25.05.1951
Дочь: (Ковешникова) Светлана Петровна
Мать ребёнка: Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна
Смерть
05.06.1992