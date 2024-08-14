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Ковешникова Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1990

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1915

Сын: Ковешников Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
05.07.1918

Сын: Ковешников Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
14.06.1926

Сын: Ковешников Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович

Рождение
Около 1990

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самбурова (Ковешникова) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мишина (Ковешникова) Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович

Смерть
Неизвестно

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