Ковешникова Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1990
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1915
Сын: Ковешников Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
05.07.1918
Сын: Ковешников Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
14.06.1926
Сын: Ковешников Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович
Рождение
Около 1990
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самбурова (Ковешникова) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мишина (Ковешникова) Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Ковешников Фёдор Егорович
Смерть
Неизвестно