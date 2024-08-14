Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1947
Дочь: (Ковешникова) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ковешников Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
25.05.1951
Дочь: (Ковешникова) Светлана Петровна
Отец ребёнка: Ковешников Пётр Фёдорович
Смерть
Неизвестно