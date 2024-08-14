Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1947

Дочь: (Ковешникова) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ковешников Пётр Фёдорович

Рождение ребёнка
25.05.1951

Дочь: (Ковешникова) Светлана Петровна

Отец ребёнка: Ковешников Пётр Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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