(Ковешникова) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1973
Сын: Радченко Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Радченко Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
26.04.1983
Сын: Радченко Антон Владимирович
Отец ребёнка: Радченко Владимир Сергеевич