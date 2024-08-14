(Ковешникова) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковешникова) Светлана Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1951

Отец: Ковешников Пётр Фёдорович

Мать: Ковешникова (Манько) Тамара Евтихиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радченко Владимир Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1973

Сын: Радченко Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Радченко Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
26.04.1983

Сын: Радченко Антон Владимирович

Отец ребёнка: Радченко Владимир Сергеевич

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