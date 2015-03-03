Радченко Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1948

Дата смерти

03.03.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ковешникова) Светлана Петровна

Рождение ребёнка
12.06.1973

Сын: Радченко Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: (Ковешникова) Светлана Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1983

Сын: Радченко Антон Владимирович

Мать ребёнка: (Ковешникова) Светлана Петровна

Смерть
03.03.2015

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