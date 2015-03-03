Радченко Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1948
Дата смерти03.03.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1973
Сын: Радченко Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: (Ковешникова) Светлана Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1983
Сын: Радченко Антон Владимирович
Мать ребёнка: (Ковешникова) Светлана Петровна
Смерть
03.03.2015