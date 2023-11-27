Варфоломеева (Шепелёва) Елена Федоровна
Место рожденияс. Калеево
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шепелёв Федор Степанович
Мать: Марья Петровна
с. Калеево
Рождение ребёнка
1890
Сын: Варфоломеев Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович
Рождение ребёнка
13.01.1900
Сын: Варфоломеев Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друзина Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович
Смерть
Неизвестно