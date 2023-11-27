Варфоломеева (Шепелёва) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеева (Шепелёва) Елена Федоровна

Место рождения

с. Калеево

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шепелёв Федор Степанович

Мать: Марья Петровна

с. Калеево
Рождение ребёнка
1890

Сын: Варфоломеев Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович

Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович

Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Варфоломеев Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друзина Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Варфоломеев Герасим Филуменович

Смерть
Неизвестно
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