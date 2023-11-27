Варфоломеев Герасим Филуменович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варфоломеев Герасим Филуменович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филумен Ионович

Мать: Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Варфоломеев Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1894

Сын: Варфоломеев Иосиф Герасимович

Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Варфоломеев Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Друзина Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна

Смерть
Неизвестно
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