Варфоломеев Герасим Филуменович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филумен Ионович
Мать: Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Варфоломеев Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна
Рождение ребёнка
17.09.1894
Сын: Варфоломеев Иосиф Герасимович
Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна
Рождение ребёнка
13.01.1900
Сын: Варфоломеев Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Друзина Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Варфоломеева Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно