Друзина (Варфоломеева) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.08.19
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1928
Дочь: Колобкова (?) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Друзин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Друзин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шура
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Место жительства
Неизвестно
д. Ворсино
Смерть
09.08.19