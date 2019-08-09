Друзина (Варфоломеева) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрузина (Варфоломеева) Анна Герасимовна

Друзина (Варфоломеева) Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.08.19

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варфоломеев Герасим Филуменович

Мать: Варфоломеева Елена Федоровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.1928

Дочь: Колобкова (?) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Друзин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друзин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шура

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
д. Ворсино
Смерть
09.08.19
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close