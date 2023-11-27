Филумен Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филумен Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Филуменовна

Мать ребёнка: Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Павел Филуменович

Мать ребёнка: Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Филуменовна

Мать ребёнка: Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Герасим Филуменович

Мать ребёнка: Матрона Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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