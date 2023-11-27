Филумен Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Филуменовна
Мать ребёнка: Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Павел Филуменович
Мать ребёнка: Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Филуменовна
Мать ребёнка: Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Герасим Филуменович
Мать ребёнка: Матрона Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Ефимовна
Смерть
Неизвестно