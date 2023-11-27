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Матрона Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Ефимий Афанасьевич

Мать: Наталья Тихоновна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евдокия Филуменовна

Отец ребёнка: Филумен Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Павел Филуменович

Отец ребёнка: Филумен Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Филуменовна

Отец ребёнка: Филумен Ионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломеев Герасим Филуменович

Отец ребёнка: Филумен Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филумен Ионович

Смерть
1889
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