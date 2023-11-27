Матрона Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Ефимий Афанасьевич
Мать: Наталья Тихоновна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евдокия Филуменовна
Отец ребёнка: Филумен Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Павел Филуменович
Отец ребёнка: Филумен Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Филуменовна
Отец ребёнка: Филумен Ионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломеев Герасим Филуменович
Отец ребёнка: Филумен Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филумен Ионович
Смерть
1889