Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шепелев Матвей Федорович

Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шепелев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варфоломеева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович

с. Калеево
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шепелев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович

Смерть
Неизвестно
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