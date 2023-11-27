Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шепелев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варфоломеева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович
с. Калеево
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Шепелёв Федор Степанович
Смерть
Неизвестно