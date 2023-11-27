Шепелёв Федор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шепелёв Степан Иванович
Мать: Елена Осиповна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шепелев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Варфоломеева Елена Федоровна
Мать ребёнка: Марья Петровна
с. Калеево
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Марья Петровна
Смерть
Неизвестно