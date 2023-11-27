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Шепелёв Федор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шепелёв Степан Иванович

Мать: Елена Осиповна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шепелев Матвей Федорович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шепелев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Варфоломеева Елена Федоровна

Мать ребёнка: Марья Петровна

с. Калеево
Рождение ребёнка
1862

Сын: Шепелев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Марья Петровна

Смерть
Неизвестно
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