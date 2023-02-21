Савелий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1767

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Вычислено 1732 г.р.

Жена

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Вычислено 1788 г.р.
Вычислено 1790 г.р.
Вычислено 1792 г.р.
Вычислено 1795 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
1806 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: Степан Дмитриев

Мать: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Сын: Василий Савельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Пётр Савельев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Сын: Григорий Савельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Данил Савельев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Евдокия Савельева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Фёдор Савельев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Василиса Савельева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса

Смерть
1820
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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