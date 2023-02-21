Савелий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1767
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Отец: Степан Дмитриев
Мать: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Сын: Василий Савельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Сын: Пётр Савельев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Сын: Григорий Савельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Данил Савельев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Евдокия Савельева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Фёдор Савельев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Василиса Савельева
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса
Смерть
1820
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния