Пётр Савельев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1790
Отец: Савелий Степанов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1815
Сын: Стенкин Иосиф Петров
Мать ребёнка: Елена
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
С 1832
д.Миролюбовка Бузулукского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
1842
д.Миролюбовка Бузулукского уезда Оренбургской губернии