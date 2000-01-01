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Пётр Савельев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Савелий Степанов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1815

Сын: Стенкин Иосиф Петров

Мать ребёнка: Елена

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
С 1832
д.Миролюбовка Бузулукского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
1842
д.Миролюбовка Бузулукского уезда Оренбургской губернии
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