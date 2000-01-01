Степан Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: Дехтерёв Дмитрий Григорьев
Мать: Агафья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Абрам Степанов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Сын: Егор Степанов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Сын: Андрей Степанов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Анисья Степанова
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Сын: Савелий Степанов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Арина Степанова
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Антон Степанов
Мать ребёнка: Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитина
Смерть
1808