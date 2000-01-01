Степан Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1712 г.р.

Жена

Вычислено 1732 г.р.

Дети

Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1769 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Дехтерёв Дмитрий Григорьев

Мать: Агафья Степанова

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Абрам Степанов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Егор Степанов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Андрей Степанов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Анисья Степанова

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Савелий Степанов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Арина Степанова

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Антон Степанов

Мать ребёнка: Авдотья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитина

Смерть
1808
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