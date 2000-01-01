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Антон Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Вычислено 1732 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1804 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Степан Дмитриев

Мать: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Устинья Антонова

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Степанида Антонова

Мать ребёнка: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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