Антон Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Отец: Степан Дмитриев
Мать: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Устинья Антонова
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Степанида Антонова
Мать ребёнка: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Смерть
Неизвестно