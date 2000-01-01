Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Устинья Антонова
Отец ребёнка: Антон Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Степанида Антонова
Отец ребёнка: Антон Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Степанов
Смерть
Неизвестно