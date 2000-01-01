Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Вычислено 1801 г.р.
Вычислено 1804 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Устинья Антонова

Отец ребёнка: Антон Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Степанида Антонова

Отец ребёнка: Антон Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Степанов

Смерть
Неизвестно
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