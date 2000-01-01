Степанида Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1775 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Антон Степанов

Мать: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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