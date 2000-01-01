Авдотья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1760 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1767 г.р.
Вычислено 1769 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Абрам Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Егор Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Андрей Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Анисья Степанова

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
Вычислено 1767

Сын: Савелий Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Арина Степанова

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Антон Степанов

Отец ребёнка: Степан Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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