Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Абрам Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Сын: Егор Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Сын: Андрей Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Анисья Степанова
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1767
Сын: Савелий Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Арина Степанова
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Антон Степанов
Отец ребёнка: Степан Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Дмитриев
Смерть
Неизвестно