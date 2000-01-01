Андрей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: Степан Дмитриев
Мать: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: Пелагея
с.Девичий Рукав Краснослободского уезда Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно