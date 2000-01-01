Андрей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1743 г.р.

Мать

Вычислено 1732 г.р.

Жена

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Вычислено 1800 г.р.
Вычислено 1805 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: Степан Дмитриев

Мать: Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Дегтерёв Астафий Андреев

Мать ребёнка: Пелагея

с.Девичий Рукав Краснослободского уезда Пензенской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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