Василий Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1788

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788

Отец: Савелий Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Тихон Васильев

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
1817
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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