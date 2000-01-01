Василий Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1788
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1788
Отец: Савелий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Тихон Васильев
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
1817
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния