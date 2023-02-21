Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1810 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Василий Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василий Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Тихон Васильев

Отец ребёнка: Василий Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Савельев

Смерть
Неизвестно
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