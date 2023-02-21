Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Василий Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Тихон Васильев
Отец ребёнка: Василий Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Савельев
Смерть
Неизвестно