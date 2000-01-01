Акилина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Василий Савельев

Мать: Марфа

Смерть
Неизвестно
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