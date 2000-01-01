Данил Савельев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1795
Отец: Савелий Степанов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Сын: Матвей Данилов
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: Степанида Данилова
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фёдорова
Смерть
Неизвестно