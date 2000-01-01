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Данил Савельев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1841 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Савелий Степанов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Матвей Данилов

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: Степанида Данилова

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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