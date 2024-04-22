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Бирин Андрей Яковлевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

19.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1851

Отец: Бирин Яков Моисеевич

Мать: Бирин Евфимия Петровна

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1875

Жена: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.10.1875

Дочь: Полевик Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1877

Сын: Бирин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1878

Дочь: Кононец Ефросиния Андреевна

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1883

Сын: Бирин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1885

Дочь: Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Рождение ребёнка
28.04.1885

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1886

Сын: Бирин Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Бирин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1891

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1891

Сын: Бирин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1893

Дочь: Бирин Анна Андреевна

Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна

Нежин, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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