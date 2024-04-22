Бирин Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1851
Отец: Бирин Яков Моисеевич
Мать: Бирин Евфимия Петровна
Бракосочетание
26.01.1875
Рождение ребёнка
26.10.1875
Дочь: Полевик Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Рождение ребёнка
17.07.1877
Сын: Бирин Иван Андреевич
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Рождение ребёнка
18.09.1878
Дочь: Кононец Ефросиния Андреевна
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Рождение ребёнка
24.01.1883
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Рождение ребёнка
02.04.1885
Дочь: Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Рождение ребёнка
28.04.1885
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.10.1886
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1891
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1891
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.11.1891
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1893
Дочь: Бирин Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бирин Варвара Илларионовна
Смерть
Неизвестно