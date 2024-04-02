Бирин Михаил Андреевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.11.1891
Дата смерти04.11.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891
Отец: Бирин Андрей Яковлевич
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.11.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: мертворожденный