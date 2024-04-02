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Бирин Михаил Андреевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.11.1891

Дата смерти

04.11.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1891

Отец: Бирин Андрей Яковлевич

Мать: Бирин Варвара Илларионовна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
04.11.1891
Черниговская губерния, Российская империя
Причина смерти: мертворожденный
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