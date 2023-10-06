Бирин (Марченко) Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Марченко Петр
Рождение ребёнка
06.03.1843
Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1849
Дочь: Домникия Яковлевна
Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1851
Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
03.03.1854
Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич
Рождение ребёнка
13.06.1856
Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бирин Яков Моисеевич
Смерть
Неизвестно