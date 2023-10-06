Бирин (Марченко) Евфимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирин (Марченко) Евфимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Марченко Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Бирин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1849

Дочь: Домникия Яковлевна

Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1851

Сын: Бирин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.03.1854

Сын: Бирин Герасим Яковлевич

Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1856

Сын: Бирин Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Бирин Яков Моисеевич

Нежин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирин Яков Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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