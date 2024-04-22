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Бирин Герасим Яковлевич

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

03.03.1854

Дата смерти

01.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1854

Отец: Бирин Яков Моисеевич

Мать: Бирин Евфимия Петровна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1882

Сын: Бирин Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1884

Дочь: Овериянова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.09.1886

Дочь: Евфросинья Герасимовна

Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1891

Дочь: Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирин Мелания Стефановна

Смерть
01.05.1893
Нежин, Чернігівська область
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