Бирин Герасим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1854
Дата смерти01.05.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1854
Отец: Бирин Яков Моисеевич
Мать: Бирин Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
30.10.1882
Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
03.08.1884
Дочь: Овериянова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
23.09.1886
Дочь: Евфросинья Герасимовна
Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.10.1891
Дочь: Пелагея Герасимовна
Мать ребёнка: Бирин Мелания Стефановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирин Мелания Стефановна
Смерть
01.05.1893