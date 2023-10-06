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Бирин Яков Моисеевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

1814

Дата смерти

15.06.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Бирин Моисей Федорович

Мать: Бирин Агафия Ивановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.06.1842

Жена: не указана

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Бирин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1849

Дочь: Домникия Яковлевна

Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1851

Сын: Бирин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1854

Сын: Бирин Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1856

Сын: Бирин Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирин Евфимия Петровна

Смерть
15.06.1863
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