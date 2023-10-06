Бирин Яков Моисеевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения1814
Дата смерти15.06.1863
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Бирин Моисей Федорович
Мать: Бирин Агафия Ивановна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.06.1842
Жена: не указана
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.03.1843
Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.01.1849
Дочь: Домникия Яковлевна
Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1851
Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.03.1854
Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.06.1856
Мать ребёнка: Бирин Евфимия Петровна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бирин Евфимия Петровна
Смерть
15.06.1863